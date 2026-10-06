S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das Dollar Tree-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dollar Tree-Aktie an diesem Tag 78,09 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hat, hat nun 128,057 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (113,19 USD), wäre die Investition nun 14.494,81 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 14.494,81 USD entspricht einer Performance von +44,95 Prozent.
Der Börsenwert von Dollar Tree belief sich jüngst auf 21,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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