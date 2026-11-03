S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren eingefahren

Dollar Tree-Anlage unter der Lupe

03.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Dollar Tree-Papier bei 74,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Dollar Tree-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,350 Dollar Tree-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 187,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,12 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 25,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net