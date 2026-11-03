DAX 25.896 -0,3%ESt50 6.155 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.386 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,1 -1,6%Gold 3.934 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Dollar Tree-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
122.44 EUR 3.10 EUR 2.60 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Dollar Tree-Papier bei 74,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Dollar Tree-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,350 Dollar Tree-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 187,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,12 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 25,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Dollar Tree Aktie News

Werbung

Dollar Tree Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dollar Tree nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.