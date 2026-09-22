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Rentables Dollar Tree-Investment?

S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Dollar Tree-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
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Am 22.09.2023 wurden Dollar Tree-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Dollar Tree-Anteile an diesem Tag bei 104,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,957 Dollar Tree-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,49 USD, da sich der Wert einer Dollar Tree-Aktie am 21.09.2026 auf 112,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 7,49 Prozent.

Dollar Tree wurde am Markt mit 21,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets

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