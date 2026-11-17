S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar Tree von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Dollar Tree-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Dollar Tree-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Dollar Tree-Papier investiert hätte, befänden sich nun 86,957 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Dollar Tree-Aktien wären am 16.11.2026 12.060,43 USD wert, da der Schlussstand 138,70 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,60 Prozent angewachsen.
Dollar Tree wurde am Markt mit 25,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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