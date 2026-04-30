S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DoorDash-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lukrative DoorDash-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DoorDash gewesen.

DoorDash-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DoorDash-Anteile letztlich bei 62,20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,077 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.711,41 USD, da sich der Wert einer DoorDash-Aktie am 30.04.2026 auf 168,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,14 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für DoorDash eine Börsenbewertung in Höhe von 73,72 Mrd. USD. Der erste Handelstag der DoorDash-Anteile an der Börse NAS war der 09.12.2020. Damals wurde der erste Kurs des DoorDash-Papiers bei 182,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net