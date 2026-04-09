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S&P 500-Titel Dow-Aktie: Dow kürzt Dividende

10.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Dow-Aktie: Dow kürzt Dividende | finanzen.net

So viel Dividende trägt Dow zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Dow am 09.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,10 USD je Aktie beschlossen. So fiel die Dow-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 25,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Dow beziffert sich auf 1,49 Mrd. USD. Damit wurde die Dow-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,21 Prozent verringert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der Dow-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 38,04 USD. Dow weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 8,98 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 6,98 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Dow via New York 31,84 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 5,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Dow

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 1,39 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,67 Prozent absenken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Dow

Dow ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 28,313 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dow beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Dow einen Umsatz von 39,968 Mrd.USD sowie ein EPS von -3,70 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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