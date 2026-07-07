S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dow von vor einem Jahr angefallen

Rentabler Dow-Einstieg?

16:00

Vor Jahren in Dow-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Dow-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dow-Papier bei 29,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,441 Dow-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,55 USD, da sich der Wert eines Dow-Anteils am 07.07.2026 auf 28,64 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dow einen Börsenwert von 19,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net