S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Duke Energy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Duke Energy-Aktie bei 82,43 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Duke Energy-Aktie investierten, hätten nun 12,132 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Duke Energy-Anteile wären am 25.06.2026 1.542,04 USD wert, da der Schlussstand 127,11 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,20 Prozent.
Duke Energy wurde am Markt mit 99,00 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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