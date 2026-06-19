Profitable Duke Energy-Investition?

S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 10 Jahren eingefahren

26.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie Anlegern gebracht.

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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Duke Energy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Duke Energy-Aktie bei 82,43 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Duke Energy-Aktie investierten, hätten nun 12,132 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Duke Energy-Anteile wären am 25.06.2026 1.542,04 USD wert, da der Schlussstand 127,11 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,20 Prozent. Duke Energy wurde am Markt mit 99,00 Mrd. USD bewertet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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