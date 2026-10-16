S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Duke Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Duke Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 16.10.2016 wurde die Duke Energy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,21 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die Duke Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,517 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 118,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.396,97 USD wert. Mit einer Performance von +53,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Duke Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 93,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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