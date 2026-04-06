S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DuPont de Nemours von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DuPont de Nemours-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades DuPont de Nemours-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,189 DuPont de Nemours-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 150,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,25 USD belief. Mit einer Performance von +50,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von DuPont de Nemours belief sich zuletzt auf 19,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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