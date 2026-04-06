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Rentable DuPont de Nemours-Investition?

S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DuPont de Nemours von vor 5 Jahren verdient

13.04.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DuPont de Nemours-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
40,01 EUR -0,41 EUR -1,01%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades DuPont de Nemours-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,189 DuPont de Nemours-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 150,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,25 USD belief. Mit einer Performance von +50,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DuPont de Nemours belief sich zuletzt auf 19,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu DuPont de Nemours

DatumRatingAnalyst
04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
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04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
12.10.2018DowDuPont buyDeutsche Bank AG
29.03.2018DowDuPont OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
12.09.2017DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
31.05.2017Dow Chemical Market PerformCowen and Company, LLC
26.04.2017DuPont (E I DuPont de Nemours and Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.01.2009Dow Chemical verkaufenEuro am Sonntag
11.04.2007Dow Chemical verkaufenHamburger Sparkasse
03.02.2006Update Rohm and Haas Co.: ReduceUBS
07.07.2005Update Rohm and Haas Co.: SellLongbow

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