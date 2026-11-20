Langfristige Investition

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DXC Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem DXC Technology -Papier statt. Diesen Handelstag beendete die DXC Technology-Aktie bei 23,00 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 434,783 DXC Technology-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 13,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.795,65 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,04 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DXC Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DXC Technology

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung