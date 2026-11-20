S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DXC Technology-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem DXC Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die DXC Technology-Aktie bei 23,00 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 434,783 DXC Technology-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 13,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.795,65 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,04 Prozent.
Der Marktwert von DXC Technology betrug jüngst 2,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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