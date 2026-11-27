Performance im Blick

Investoren, die vor Jahren in DXC Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

DXC Technology-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die DXC Technology-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,279 DXC Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 14,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,95 Prozent verringert.

DXC Technology war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net