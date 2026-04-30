S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DXC Technology-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurde das DXC Technology-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DXC Technology-Aktie letztlich bei 15,69 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hat, hat nun 6,373 Anteile im Depot. Die gehaltenen DXC Technology-Aktien wären am 30.04.2026 72,15 USD wert, da der Schlussstand 11,32 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,85 Prozent verringert.
DXC Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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