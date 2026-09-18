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Rentables DXC Technology-Investment?

S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen DXC Technology-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DXC Technology
9.89 EUR -0.15 EUR -1.49 %
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Das DXC Technology-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,27 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 700,771 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DXC Technology-Papiers auf 11,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.016,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,83 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für DXC Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 1,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 DXC Technology Market Perform BMO Capital Markets
26.11.18 DXC Technology Outperform Cowen and Company, LLC
21.11.17 DXC Technology Overweight Barclays Capital
08.11.17 DXC Technology Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.11.17 DXC Technology Outperform RBC Capital Markets

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