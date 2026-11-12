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Lukrative Eaton-Anlage?

S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eaton Corporation Public Limited Company
321.80 EUR -2.20 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Eaton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 67,31 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 148,566 Eaton-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 53.575,99 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 11.11.2026 auf 360,62 USD belief. Mit einer Performance von +435,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Eaton wurde am Markt mit 137,78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.11.18 Eaton Underweight Barclays Capital
15.02.18 Eaton Equal Weight Barclays Capital
05.02.18 Eaton Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 Eaton Neutral UBS AG
03.01.18 Eaton Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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