S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Eaton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 67,31 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 148,566 Eaton-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 53.575,99 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 11.11.2026 auf 360,62 USD belief. Mit einer Performance von +435,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Eaton wurde am Markt mit 137,78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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