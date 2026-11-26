Langfristige Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eaton-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Eaton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 228,72 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,372 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Aktien wären am 25.11.2026 1.389,52 USD wert, da der Schlussstand 317,81 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 38,95 Prozent gleich.

Der Eaton-Wert an der Börse wurde auf 124,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net