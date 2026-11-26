S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eaton von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Eaton-Investment verdienen können.
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Vor 3 Jahren wurde das Eaton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 228,72 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,372 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Aktien wären am 25.11.2026 1.389,52 USD wert, da der Schlussstand 317,81 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 38,95 Prozent gleich.
Der Eaton-Wert an der Börse wurde auf 124,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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