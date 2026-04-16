S&P 500-Titel Eaton-Aktie: Über diese Dividende können sich Eaton-Anleger freuen

Auszahlung an Anleger

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Eaton-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Eaton am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,16 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 10,64 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Eaton umfasst 1,63 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 8,40 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Eaton-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 413,87 USD aus dem New York-Handel. Heute wird der Eaton-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Eaton-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Eaton-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Eaton-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,31 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,13 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Eaton-Kurs via New York 152,68 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 155,05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Eaton

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 4,23 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,02 Prozent sinken.

Eaton-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Eaton beläuft sich aktuell auf 158,754 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Eaton verfügt über ein KGV von aktuell 30,49. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Eaton auf 27,448 Mrd.USD, das EPS machte 10,45 USD aus.

Redaktion finanzen.net