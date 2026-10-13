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S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EchoStar A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EchoStar Corp (A)
83.29 EUR -0.69 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit EchoStar A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in EchoStar A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,892 EchoStar A-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 655,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,10 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 655,41 USD, was einer positiven Performance von 555,41 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von EchoStar A belief sich jüngst auf 27,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.04.10 EchoStar "sell" Citigroup Corp.

Information

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