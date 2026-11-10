S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EchoStar A-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden EchoStar A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,200 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 101,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.139,28 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 10.139,28 USD entspricht einer Performance von +913,93 Prozent.
EchoStar A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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