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Lohnender EchoStar A-Einstieg?

S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätte eine Investition in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EchoStar A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EchoStar Corp (A)
79.68 EUR 0.12 EUR 0.15 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EchoStar A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,14 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die EchoStar A-Aktie investierten, hätten nun 5,225 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 471,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +371,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A belief sich zuletzt auf 26,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
09.04.10 EchoStar "sell" Citigroup Corp.