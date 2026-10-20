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EchoStar A-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EchoStar A-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EchoStar Corp (A)
75.50 EUR -0.68 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen

Die EchoStar A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,21 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,667 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EchoStar A-Papiers auf 86,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.419,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 241,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 24,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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EchoStar A Analysen

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Datum Rating Analyst
09.04.10 EchoStar "sell" Citigroup Corp.

Information

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