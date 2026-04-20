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S&P 500-Titel Edison International-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Edison International Anlegern eine Freude

24.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Edison International-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Edison International Anlegern eine Freude | finanzen.net

Edison International-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Edison International-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Edison International
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Edison International am 23.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,36 USD zu zahlen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 5,99 Prozent angehoben. Somit vergütet Edison International die Aktionäre insgesamt mit 1,38 Mrd. USD. Damit wurde das Niveau der Edison International-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 7,15 Prozent nach oben angepasst.

Edison International-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Edison International-Aktie via New York bei einem Wert von 70,34 USD. Für das Jahr 2025 weist das Edison International-Wertpapier eine Dividendenrendite von 5,60 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 3,97 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von Edison International via New York um 4,52 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 14,16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Edison International- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,48 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,95 Prozent fallen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Edison International

Edison International ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 26,787 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Edison International besitzt aktuell ein KGV von 5,20. 2025 setzte Edison International 19,317 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 11,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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