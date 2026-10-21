S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elevance Health-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Elevance Health-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 21.10.2025 wurden Elevance Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Elevance Health-Papier bei 349,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,592 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (440,18 USD), wäre die Investition nun 12.585,56 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,86 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Elevance Health belief sich jüngst auf 93,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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