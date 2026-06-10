S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Elevance Health-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 377,81 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Elevance Health-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,468 Elevance Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elevance Health-Papiers auf 397,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.529,10 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 10.529,10 USD entspricht einer Performance von +5,29 Prozent.
Der Börsenwert von Elevance Health belief sich jüngst auf 87,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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