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Lukrative Elevance Health-Investition?

S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor 5 Jahren eingebracht

17.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elevance Health Inc Registered Shs
342,00 EUR -4,20 EUR -1,21%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Elevance Health-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 377,81 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Elevance Health-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,468 Elevance Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elevance Health-Papiers auf 397,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.529,10 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 10.529,10 USD entspricht einer Performance von +5,29 Prozent.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich jüngst auf 87,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
01.11.2018Anthem OverweightBarclays Capital
13.07.2018Anthem OutperformBMO Capital Markets
08.03.2018Anthem OverweightBarclays Capital
06.12.2017Anthem BuyB. Riley FBR, Inc.
20.10.2017Anthem Market PerformBMO Capital Markets
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01.11.2018Anthem OverweightBarclays Capital
13.07.2018Anthem OutperformBMO Capital Markets
08.03.2018Anthem OverweightBarclays Capital
06.12.2017Anthem BuyB. Riley FBR, Inc.
20.10.2017Anthem Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.04.2017Anthem HoldDeutsche Bank AG
29.10.2015Anthem Equal WeightBarclays Capital
29.10.2015Anthem Mkt PerformFBR Capital
30.04.2015Wellpoint Mkt PerformFBR Capital
20.03.2015Wellpoint Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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