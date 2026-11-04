S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elevance Health von vor 5 Jahren gekostet

Elevance Health-Performance

04.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Elevance Health-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Elevance Health-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Elevance Health-Anteile an diesem Tag bei 422,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,366 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 979,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 413,75 USD belief. Mit einer Performance von -2,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich zuletzt auf 89,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net