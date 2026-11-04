DAX 26.479 +2,4%ESt50 6.280 +2,2%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,67 +2,1%Nas 25.929 +2,2%Bitcoin 71.675 +3,5%Euro 1,1235 +0,4%Öl 101,3 -2,2%Gold 4.038 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Elevance Health-Performance

S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elevance Health von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Elevance Health-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elevance Health Inc Registered Shs
378.00 EUR 9.30 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Elevance Health-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Elevance Health-Anteile an diesem Tag bei 422,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,366 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 979,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 413,75 USD belief. Mit einer Performance von -2,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich zuletzt auf 89,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Elevance Health Aktie News

Werbung

Elevance Health Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elevance Health nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.11.18 Anthem Overweight Barclays Capital
13.07.18 Anthem Outperform BMO Capital Markets
08.03.18 Anthem Overweight Barclays Capital
06.12.17 Anthem Buy B. Riley FBR, Inc.
20.10.17 Anthem Market Perform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.