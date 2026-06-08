S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eli Lilly-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Eli Lilly-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie betrug an diesem Tag 226,00 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,425 Eli Lilly-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 1.149,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.084,73 USD wert. Mit einer Performance von +408,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Eli Lilly belief sich zuletzt auf 1,07 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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