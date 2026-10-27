S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Eli Lilly-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Eli Lilly-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 250,17 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,400 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 511,31 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Anteils am 26.10.2026 auf 1.279,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 411,31 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Eli Lilly betrug jüngst 1,20 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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