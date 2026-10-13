S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eli Lilly-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Eli Lilly-Anteile an diesem Tag 819,40 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,220 Eli Lilly-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.182,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.443,28 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 44,33 Prozent.
Der Eli Lilly-Wert an der Börse wurde auf 1,11 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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