S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Eli Lilly-Investition?

13.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eli Lilly-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Eli Lilly-Anteile an diesem Tag 819,40 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,220 Eli Lilly-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.182,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.443,28 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 44,33 Prozent.

Der Eli Lilly-Wert an der Börse wurde auf 1,11 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net