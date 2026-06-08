Lukratives Equinix-Investment?

S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

15.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Equinix-Aktien verdienen können.

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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Equinix-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Equinix-Aktie bei 809,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,361 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.051,30 USD, da sich der Wert eines Equinix-Papiers am 12.06.2026 auf 1.055,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,51 Prozent erhöht. Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 104,23 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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