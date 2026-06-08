S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Equinix-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Equinix-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Equinix-Aktie bei 809,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,361 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.051,30 USD, da sich der Wert eines Equinix-Papiers am 12.06.2026 auf 1.055,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,51 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 104,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Equinix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Equinix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Equinix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent