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Lukratives Equinix-Investment?

S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

15.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Equinix-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinix Inc
922,40 EUR 9,00 EUR 0,99%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Equinix-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Equinix-Aktie bei 809,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,361 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.051,30 USD, da sich der Wert eines Equinix-Papiers am 12.06.2026 auf 1.055,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,51 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 104,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Equinix Inc

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
17.07.2018Equinix BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
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20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
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24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
07.08.2017Equinix OutperformRBC Capital Markets
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05.05.2016Equinix Equal WeightBarclays Capital
21.03.2016Equinix Equal WeightBarclays Capital
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