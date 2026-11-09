S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentable Equinix-Investition?

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Equinix-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 347,93 USD. Bei einem Equinix-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,741 Equinix-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 29.106,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.012,71 USD belief. Mit einer Performance von +191,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 100,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net