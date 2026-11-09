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Rentable Equinix-Investition?

S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinix Inc
911.00 EUR 25.60 EUR 2.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Equinix-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 347,93 USD. Bei einem Equinix-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,741 Equinix-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 29.106,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.012,71 USD belief. Mit einer Performance von +191,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 100,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Equinix Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
20.07.18 Equinix Outperform BMO Capital Markets
17.07.18 Equinix Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.17 Equinix Buy Deutsche Bank AG
18.10.17 Equinix Overweight Barclays Capital
07.08.17 Equinix Outperform RBC Capital Markets

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