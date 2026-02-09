S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evergy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Evergy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,391 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.355,35 USD, da sich der Wert eines Evergy-Papiers am 13.02.2026 auf 82,69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35,54 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 19,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
