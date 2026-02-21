Evergy-Investment

S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

23.02.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Evergy gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Evergy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Evergy-Anteile bei 54,35 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Evergy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 183,993 Evergy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Evergy-Papiers auf 80,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.767,25 USD wert. Damit wäre die Investition 47,67 Prozent mehr wert. Am Markt war Evergy jüngst 18,56 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

