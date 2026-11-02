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Evergy-Performance

S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evergy-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evergy Inc Registered Shs
76.50 EUR 1.50 EUR 2.00 %
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Am 02.11.2021 wurde das Evergy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Evergy-Aktie investierten, hätten nun 156,470 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.445,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,45 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Evergy betrug jüngst 19,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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