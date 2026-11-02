S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren

Evergy-Performance

02.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evergy-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 02.11.2021 wurde das Evergy -Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Evergy-Aktie investierten, hätten nun 156,470 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.445,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,45 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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