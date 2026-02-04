S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

Lukratives Evergy-Investment?

Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Evergy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Evergy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, befänden sich nun 1,534 Evergy-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,70 USD, da sich der Wert einer Evergy-Aktie am 06.02.2026 auf 76,75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,70 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 17,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net