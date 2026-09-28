S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

28.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Evergy -Aktie statt. Der Schlusskurs der Evergy-Aktie betrug an diesem Tag 50,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,983 Evergy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 154,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,04 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 54,78 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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