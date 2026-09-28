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S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

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Evergy Inc Registered Shs
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Evergy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Evergy-Aktie betrug an diesem Tag 50,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,983 Evergy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 154,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,04 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 54,78 Prozent.

Der Marktwert von Evergy betrug jüngst 17,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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