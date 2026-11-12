S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Everpure A-Anlage?

12.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Everpure A -Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,461 Everpure A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 106,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.776,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 277,66 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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