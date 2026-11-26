Rentables Everpure A-Investment?

Vor Jahren in Everpure A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Everpure A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Everpure A-Aktie investiert, befänden sich nun 1,166 Everpure A-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Everpure A-Papiere wären am 25.11.2026 110,40 USD wert, da der Schlussstand 94,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,40 Prozent vermehrt.

Everpure A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net