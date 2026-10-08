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Everpure A-Investment

S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everpure A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Everpure A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Everpure Inc Registered Shs -A-
139.20 EUR 8.55 EUR 6.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Everpure A-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Everpure A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35,35 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Everpure A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282,885 Everpure A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Everpure A-Aktie auf 152,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43.185,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 331,85 Prozent angewachsen.

Am Markt war Everpure A jüngst 49,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Everpure A Analysen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Pure Storage A Buy Maxim Group
22.08.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Pure Storage A Overweight Barclays Capital
22.05.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.04.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC

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