S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everpure A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Everpure A-Investment

08.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Everpure A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Everpure A-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Everpure A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35,35 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Everpure A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282,885 Everpure A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Everpure A-Aktie auf 152,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43.185,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 331,85 Prozent angewachsen.

Am Markt war Everpure A jüngst 49,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net