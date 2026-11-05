S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everpure A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

05.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Everpure A-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Everpure A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,860 Everpure A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Everpure A-Papiers auf 111,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 319,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 219,71 Prozent gesteigert.

Alle Everpure A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net