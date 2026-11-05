DAX 26.284 -0,6%ESt50 6.209 -0,9%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,05 -6,5%Nas 24.612 -4,4%Bitcoin 67.648 -5,6%Euro 1,1217 -0,1%Öl 96,8 +2,3%Gold 4.097 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Anlage

S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everpure A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Everpure A-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Everpure Inc Registered Shs -A-
85.18 EUR -15.17 EUR -15.12 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Everpure A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,860 Everpure A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Everpure A-Papiers auf 111,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 319,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 219,71 Prozent gesteigert.

Alle Everpure A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Everpure A Aktie News

Werbung

Everpure A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Everpure A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Pure Storage A Buy Maxim Group
22.08.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Pure Storage A Overweight Barclays Capital
22.05.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.04.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.