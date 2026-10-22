DAX 25.494 -0,6%ESt50 6.123 -1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,85 -2,0%Nas 26.191 -1,9%Bitcoin 72.867 -2,7%Euro 1,1195 -0,3%Öl 112,0 +2,9%Gold 4.051 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Everpure A-Anlage?

S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Everpure A von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Everpure Inc Registered Shs -A-
110.05 EUR -5.10 EUR -4.43 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Everpure A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Everpure A-Anteile letztlich bei 12,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,000 Everpure A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.474,40 USD, da sich der Wert eines Everpure A-Papiers am 21.10.2026 auf 130,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 947,44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Everpure A eine Marktkapitalisierung von 42,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Everpure A Aktie News

Werbung

Everpure A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Everpure A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Pure Storage A Buy Maxim Group
22.08.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Pure Storage A Overweight Barclays Capital
22.05.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.04.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.