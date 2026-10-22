S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Everpure A von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das Everpure A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Everpure A-Anteile letztlich bei 12,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,000 Everpure A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.474,40 USD, da sich der Wert eines Everpure A-Papiers am 21.10.2026 auf 130,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 947,44 Prozent.
Jüngst verzeichnete Everpure A eine Marktkapitalisierung von 42,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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