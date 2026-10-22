S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Everpure A von vor 10 Jahren verdient

Lohnende Everpure A-Anlage?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Everpure A -Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Everpure A-Anteile letztlich bei 12,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,000 Everpure A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.474,40 USD, da sich der Wert eines Everpure A-Papiers am 21.10.2026 auf 130,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 947,44 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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