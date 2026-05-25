S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eversource Energy von vor einem Jahr verdient

Hochrechnung

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Eversource Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 64,81 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,543 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 68,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,34 Prozent angewachsen.

Der Eversource Energy-Wert an der Börse wurde auf 25,56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net