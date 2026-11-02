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Eversource Energy-Investment im Blick

S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
61.50 EUR 1.00 EUR 1.65 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Eversource Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 84,55 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eversource Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,827 Eversource Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 68,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,92 Prozent.

Der Eversource Energy-Wert an der Börse wurde auf 25,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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