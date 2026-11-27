S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Expand Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 27.11.2023 wurden Expand Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Expand Energy-Papier an diesem Tag bei 81,56 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Expand Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,609 Expand Energy-Aktien. Die gehaltenen Expand Energy-Anteile wären am 25.11.2026 10.638,79 USD wert, da der Schlussstand 86,77 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +6,39 Prozent.
Zuletzt verbuchte Expand Energy einen Börsenwert von 19,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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