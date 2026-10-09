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S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expand Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expand Energy-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expand Energy
77.90 EUR -0.21 EUR -0.27 %
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Am 09.10.2021 wurden Expand Energy-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Expand Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Expand Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,202 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 1.350,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,09 Prozent vermehrt.

Der Expand Energy-Wert an der Börse wurde auf 20,34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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