Frühe Investition

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Expand Energy-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Expand Energy-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 114,50 USD. Bei einem Expand Energy-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,734 Expand Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 720,00 USD, da sich der Wert eines Expand Energy-Papiers am 19.11.2026 auf 82,44 USD belief. Mit einer Performance von -28,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Expand Energy einen Börsenwert von 19,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net