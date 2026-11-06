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Expand Energy-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expand Energy von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expand Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expand Energy
74.87 EUR -2.24 EUR -2.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Expand Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Expand Energy-Anteile 65,82 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 151,930 Expand Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 85,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.965,66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,66 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Expand Energy belief sich jüngst auf 20,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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