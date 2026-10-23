S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Expand Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Expand Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 104,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,957 Expand Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 92,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,01 Prozent vermindert.
Alle Expand Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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