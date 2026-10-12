S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Extra Space Storage-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Rentabler Extra Space Storage-Einstieg?

12.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Extra Space Storage-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Extra Space Storage-Papier an diesem Tag bei 75,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,320 Extra Space Storage-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 134,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 77,73 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Extra Space Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 28,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net