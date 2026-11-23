S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Extra Space Storage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Extra Space Storage-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 126,82 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Extra Space Storage-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,789 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 154,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,15 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 32,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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