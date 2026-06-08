S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren verloren

Extra Space Storage-Investmentbeispiel

Vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Extra Space Storage-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 159,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Extra Space Storage-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,251 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 150,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 941,37 USD wert. Mit einer Performance von -5,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Extra Space Storage belief sich zuletzt auf 31,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net