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Extra Space Storage-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren verloren

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Extra Space Storage Inc.
128,65 EUR -0,50 EUR -0,39%
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Das Extra Space Storage-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 159,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Extra Space Storage-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,251 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 150,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 941,37 USD wert. Mit einer Performance von -5,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Extra Space Storage belief sich zuletzt auf 31,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Extra Space Storage Inc.

DatumRatingAnalyst
14.11.2017Extra Space Storage Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2017Extra Space Storage Market PerformBMO Capital Markets
24.06.2016Extra Space Storage NeutralD.A. Davidson & Co.
09.05.2016Extra Space Storage OutperformRBC Capital Markets
11.11.2015Extra Space Storage UnderweightBB&T Capital Markets
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15.09.2017Extra Space Storage Market PerformBMO Capital Markets
09.05.2016Extra Space Storage OutperformRBC Capital Markets
23.07.2015Extra Space Storage OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.05.2015Extra Space Storage OutperformRBC Capital Markets
20.12.2006Update Extra Space Storage Inc.: BuyBanc of America Sec.
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14.11.2017Extra Space Storage Sector PerformRBC Capital Markets
24.06.2016Extra Space Storage NeutralD.A. Davidson & Co.
10.08.2006Update Extra Space Storage Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2005Update Extra Space Storage Inc.: NeutralBanc of America Sec.
14.09.2005Update Extra Space Storage Inc.: NeutralHarris Nesbitt
DatumRatingAnalyst
11.11.2015Extra Space Storage UnderweightBB&T Capital Markets

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